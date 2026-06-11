Четвероногого друга девушка назвала Орал.

Велопутешественница Бурлен Адилеткызы начала свой путь из Актау и продолжает поездку по Казахстану на велосипеде. С момента старта 20 апреля она уже преодолела около пять тысяч километров, сообщает издание Tumba.kz.

Однако особенность этого путешествия заключается не только в пройденном расстоянии. В дороге Бурлен нашла верного спутника. В городе Уральск она встретила маленького котенка, взяла его с собой и назвала Оралом - в честь города, где они познакомились. С тех пор кот стал постоянным попутчиком путешественницы и вместе с ней объезжает города и дороги Казахстана.

По словам Бурлен, сначала она взяла котенка под временную опеку, но со временем он стал неотъемлемой частью путешествия. Сегодня Орал уже преодолел вместе с хозяйкой тысячи километров и успел стать любимцем подписчиков в социальных сетях.

Главная цель велопутешественницы - добраться до Астаны к праздничной дате 6 июля. Своим путешествием она стремится популяризировать среди молодежи велоспорт, здоровый образ жизни и внутренний туризм. Кроме того, проект направлен на знакомство широкой аудитории с природой и историко-культурным наследием Казахстана.

Стоит отметить, что это не первое масштабное путешествие Бурлен Адилеткызы. В 2024 году она совершила пеший поход из китайского города Урумчи в Казахстан и за 26 дней добралась до Астаны. В нынешнем велотуре её на всем пути сопровождает новый четвероногий друг.