Маршрут временно изменили два городских маршрута.

В Уральске временно перекрыли участок улицы Сарайшык из-за дорожных работ. Ограничение действует с 13:00 30 апреля до 20:00 7 мая - движение закрыто от улицы Даумова до улицы Ескалиева. Об этом сообщили в отделе ЖКХ Уральска.

В связи с этим изменена схема движения общественного транспорта.

Маршрут №6

В прямом направлении автобусы будут идти через улицы С. Даумова → Т. Масина → проспект Н. Назарбаева → Сарайшык и далее по маршруту.

В обратном направлении: Ж. Молдагуловой → пр. Н. Назарбаева → Т. Масина → С. Даумова → далее по маршруту.

Маршрут №12

В прямом направлении - через улицы Исатая-Махамбета → Ихсанова → пр. Н. Назарбаева и далее по маршруту.

В обратном направлении движение останется без изменений.

Водителей и пассажиров просят учитывать временные ограничения и соблюдать правила дорожного движения.