Преподаватель кафедры «Искусство» Shakarim University, почетный профессор и отличник культуры Казахстана Кайрат Кабышев вошел в Мировую книгу рекордов Азии и Африки в сфере этнокультуры, Мой Город со ссылкой на Миннауки РК.

Мероприятие, направленное на популяризацию казахского традиционного песенного искусства за рубежом, прошло в области Абай.

В рамках установления рекорда Кайрат Кабышев за 5 часов 29 минут исполнил 102 казахские народные песни. Все композиции прозвучали без использования нот, текста и фонограммы – с собственным инструментальным сопровождением.

По условиям регламента, после каждых 25 произведений исполнителю предоставлялся 15-минутный перерыв, однако он отказался от отдыха.

По итогам фиксации достижения музыканту вручили официальный сертификат и серебряную медаль.

"Решением экспертов Мировой книги рекордов достижение официально зарегистрировано и будет включено в издание 2026 года", – сообщил главный офицер по регистрации рекордов азиатско-африканского дивизиона международной организации Global Best of Records (GBR) Куандык Кудайберген.

Заслуженный деятель Казахстана, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Еркин Шукиман отметил значимость достижения для популяризации казахского традиционного песенного искусства на международной арене.

Сам Кайрат Кабышев заявил, что основой его успеха стали традиции национальной певческой школы и поддержка наставников. Он подчеркнул, что подобные инициативы помогают привлекать молодежь к национальному искусству.

Отмечается, что рекорд стал подтверждением международного признания казахского традиционного песенного искусства и укрепления позиций национальной культуры в мировом пространстве.