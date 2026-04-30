Душила «ради лечения»: приговор по делу о смерти пациента у «целительницы»

В Мангистауская область пересмотрели приговор по делу о гибели мужчины во время сеанса так называемого народного лечения. Апелляционный суд смягчил наказание медсестре, сообщает Mgorod News со ссылкой на «Lada.kz».

Согласно материалам дела, 49-летняя жительница Мунайлинского района, работавшая в поликлинике Актау, оказывала на дому услуги без лицензии и профильного образования. В ноябре 2025 года во время одного из таких «сеансов» она пыталась лечить пациента, сдавливая ему горло. Мужчина скончался на месте.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы. Исполнение наказания было отсрочено из-за наличия у неё несовершеннолетнего ребёнка.

После апелляции, в которой защита указала на признание вины и отсутствие претензий со стороны потерпевших, суд счёл наказание слишком строгим. В итоге лишение свободы заменили на ограничение свободы на тот же срок.

Осуждённая будет находиться под пробационным контролем: ей запрещено менять место жительства и работы без уведомления, посещать развлекательные заведения, употреблять алкоголь и выходить из дома ночью. Также суд запретил ей заниматься народным лечением. Приговор уже вступил в силу.

