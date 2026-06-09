Жоспарлы тексеру барысында сәлемдемелер мен бандерольдерді қарау кезінде ҚР ІІМ Ұлттық ұланының 5517 әскери бөлімінің кинолог-маманы, ефрейтор Аманай Бақтығалидің жетекшілігімен Детектив есімді қызметтік ит пайдаланылды.
Тексеру кезінде қызметтік ит сәлемдемелердің біріне ерекше назар аударып, белгі берген. Осыған байланысты оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылды.
Анықталған заттың нақты құрамын белгілеу мақсатында ол сот-химиялық сараптамаға жолданды. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша тиісті тексеру және процессуалдық іс-шаралар жүргізілуде.
Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағына тыйым салынған заттарды жеткізу әрекеттерінің жолын кесу бағытындағы жұмыстар тұрақты түрде жалғасуда.