350 тысяч долларов пытался вывезти иностранец через границу Казахстана

Только за неделю, с 30 июня по 7 июля, на пунктах пропуска пограничники выявили 38 фактов провоза незадекларированных денег.

Пограничная служба КНБ продолжает пресекать попытки незаконного вывоза валюты за пределы страны, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Только за неделю, с 30 июня по 7 июля, на пунктах пропуска пограничники выявили 38 фактов провоза незадекларированных денег. Общая сумма изъятых средств превысила 636 миллионов тенге.

Один из самых крупных инцидентов произошел на автомобильном пункте пропуска "Кордай". Во время досмотра багажа у иностранного гражданина нашли 350 тысяч долларов США (170 037 000 тенге).

Все материалы переданы в компетентные органы для принятия процессуального решения.