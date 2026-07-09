350 тысяч долларов пытался вывезти иностранец через границу Казахстана

Пограничная служба КНБ продолжает пресекать попытки незаконного вывоза валюты за пределы страны, передает официальный Telegram-канал ведомства.
Только за неделю, с 30 июня по 7 июля, на пунктах пропуска пограничники выявили 38 фактов провоза незадекларированных денег. Общая сумма изъятых средств превысила 636 миллионов тенге.
Один из самых крупных инцидентов произошел на автомобильном пункте пропуска "Кордай". Во время досмотра багажа у иностранного гражданина нашли 350 тысяч долларов США (170 037 000 тенге).
Все материалы переданы в компетентные органы для принятия процессуального решения.
- Пограничная служба КНБ напоминает о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США), - подчеркнули в ведомстве.