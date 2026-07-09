Хлеб в Уральске снова признан самым дешевым в стране

Казахстанские производители за пять месяцев 2026 года выпустили 204,3 тыс. тонн свежего хлеба, что на 0,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Согласно данным аналитического портала EnergyProm.kz, стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта (социальный хлеб) за год выросла на 4,2%, опередив средний темп удорожания социально значимых продовольственных товаров (+2,9%).

Уральск удерживает лидерство по доступности

Несмотря на общереспубликанскую тенденцию к росту цен, Западно-Казахстанская область продолжает удерживать позиции региона с наиболее доступным социальным хлебом. По данным на 1 июля 2026 года, стоимость килограмма пшеничного хлеба из муки первого сорта в Уральске составляет 185 тенге.

Этот показатель остается неизменным с конца апреля, когда Уральск также был признан городом с самой низкой ценой на базовый хлеб в Казахстане. Для сравнения: в Конаеве стоимость аналогичной продукции достигает 347 тенге за килограмм, что создает почти двукратный разрыв в ценах между регионами.

Динамика цен и региональный разброс

В то время как в Уральске годовой рост цен на социальный хлеб составил сдержанные 1,1%, другие регионы демонстрируют иную картину. В Семее, Павлодаре и Актобе стоимость выросла на 12,5-13%. Аналитики отмечают, что, несмотря на меры государственного ценового регулирования СЗПТ, региональные различия остаются значительными.

Производство и спрос

На фоне общего снижения объемов выпуска хлеба в Казахстане, ЗКО демонстрирует обратную динамику. Регион показал прирост производства на 8,7% за первые пять месяцев года, что контрастирует со спадом в Улытауской (-11%) и Карагандинской (-9,2%) областях.

Разница в структуре потребления сохраняется: если городские жители чаще выбирают хлеб из муки высшего сорта, то для сельских домохозяйств пшеничный хлеб первого сорта остается базовым продуктом питания. По данным статистики, потребление этого вида хлеба в селах составляет в среднем 6,6 кг на человека в квартал.

