В Казахстане цены на хлеб отличаются почти в два раза: где дешевле всего.

Цены на социальный хлеб в Казахстане заметно различаются в зависимости от региона. По данным на 29 апреля 2026 года, в среднем по стране пшеничный хлеб из муки первого сорта стоит 227 тенге за килограмм. Об этом свидетельствуют данные сайта Energyprom.kz.

Самый дорогой хлеб - в Конаеве (347 тг), Алматы (308 тг) и Жезказгане (281 тг). Также в числе городов с высокими ценами - Актау (253 тг), Семей (246 тг) и Талдыкорган (240 тг).

Самые низкие цены зафиксированы в Уральске - 185 тенге за килограмм. Далее идут Шымкент (187 тг), Актобе (193 тг) и Петропавловск (196 тг). Разница между самым дорогим и самым дешевым хлебом достигает почти 90%.

При этом хлеб входит в список социально значимых продуктов, цены на которые регулируются государством. Однако даже меры сдерживания не позволяют выровнять стоимость по регионам.

Хлеб остаётся одним из основных продуктов в рационе казахстанцев. В 2025 году среднее потребление пшеничного хлеба из муки первого сорта составило 28,4 кг на человека. Это немного больше, чем годом ранее (27,6 кг), но ниже уровня 2022 года (30,2 кг).

В среднем казахстанцы также потребляют 2,8 кг ржаного и ржано-пшеничного хлеба и 9,3 кг хлеба из муки высшего сорта в год.

Производство хлеба постепенно снижается. За январь-март 2026 года в стране выпустили 121,5 тысячи тонн свежего хлеба. Это на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Цены при этом продолжают расти. В марте 2026 года хлеб подорожал на 7,1% в годовом выражении. Самый заметный рост зафиксирован в Алматы - на 22,8%. Также цены выросли в Кызылординской (на 11,7%) и Алматинской (на 7,8%) областях. Единственным регионом, где хлеб подешевел, стала Акмолинская область - на 1,4%.

Сильнее всего за год подорожал ржано-пшеничный хлеб - на 11,6%. Батон вырос в цене на 10,1%, пшеничный хлеб - на 6,8%.

Несмотря на государственное регулирование, разница в ценах между регионами остаётся значительной. На фоне снижения производства и роста цен давление на рынок может усилиться.