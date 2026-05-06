Вспышка редкого заболевания хантавирус была зафиксирована на судне MV Hondius в понедельник, 4 мая.

Медицинские службы Канарских островов приведены в состояние повышенной готовности из-за возможного прибытия "зараженного" судна MV Hondius. Как передает Euronews, на борту круизного лайнера зафиксирована вспышка редкого хантавируса, который уже унес жизни трех пассажиров. Судно превратилось в изгнанника в Атлантике после того, как власти Кабо-Верде отказали ему в швартовке из соображений национальной безопасности.

Смертельный дрейф в Атлантике

Ситуация на борту MV Hondius близка к критической: помимо троих погибших, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Среди жертв - пожилая пара из Нидерландов и гражданин Германии, тело которого до сих пор находится на лайнере. Сейчас за жизнь борется британец в отделении интенсивной терапии, а экстренная помощь требуется еще двум членам экипажа с симптомами поражения легких.

Всего на судне заперты около 150 человек, представляющих 23 страны, включая 14 граждан Испании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже координирует действия с Мадридом, готовя план эвакуации и полной дезинфекции помещений.

Что такое хантавирус и как им заражаются?

Хантавирус - это тяжелое инфекционное заболевание, которое передается человеку от грызунов. Заразиться можно, вдохнув частицы пыли, загрязненные мочой или экскрементами мышей и крыс. По данным Министерства здравоохранения Испании, инфекция могла распространиться непосредственно на лайнере через контакт с грызунами на борту.

Болезнь протекает крайне тяжело: она вызывает легочный синдром с гриппоподобными симптомами, которые быстро приводят к дыхательной недостаточности. Специфического лечения или вакцины не существует, поэтому ранняя госпитализация - единственный шанс на спасение.

Опасен ли вирус для окружающих?

Главный вопрос, который беспокоит жителей Канарских островов: может ли вирус передаваться от человека к человеку. Эксперты отмечают, что такая форма передачи крайне редка, но была зафиксирована в Южной Америке. В данном случае подозрение падает на "аргентинский" вариант вируса (вирус Анд), который считается наиболее агрессивным.

Тем не менее эпидемиологи призывают к спокойствию: риск для населения в целом невелик, так как для заражения требуется очень тесный и длительный контакт с больным. В портах Лас-Пальмас и Санта-Крус уже подготовлены спецбоксы для немедленной изоляции всех подозрительных случаев сразу после швартовки.