В Уральске готовятся к 7 и 9 мая. О том, какие мероприятия пройдут в городе, рассказал заместитель акима Арсен Губашев.
7 мая - День защитника Отечества
К празднику в городе запланировали встречи, концерты и спортивные соревнования. В школах и колледжах проходят патриотические часы и конкурсы песен, где подросткам рассказывают о значении военной службы. Для студентов и школьников также организуют экскурсии в воинские части.
В учреждениях культуры готовят тематические вечера и концерты, посвящённые защитникам страны. Параллельно пройдут турниры по мини-футболу, волейболу и военно-спортивные состязания. Главное праздничное мероприятие 7 мая состоится в городском парке.
9 мая - День Победы
Праздничные мероприятия начнутся утром. В 8:00 одновременно возложат цветы к пяти памятникам: "Қазақ халқының даңқты қыздары", Братской могиле, памятникам Т. Масину и Г. Жукову, а также к монументу "Ол күндердің даңғы өшпейді".
В 9:00 с участием ветеранов, представителей власти и горожан пройдёт церемония у Вечного огня. После этого ветеранов поздравят на дому.
Ко Дню Победы в городе уже проходят выставки, литературные вечера, акции памяти и конкурсы военных песен. Также запланированы концерты, спортивные турниры и акция "Лента Победы".
Мероприятия пройдут не только в центре, но и в Зачаганске, Деркуле, Круглоозёрном и Желаево.
Поддержка ветеранов
По словам Арсена Губашева, за каждым ветераном закреплены ответственные службы. Их уже посещают дома, уточняют потребности и оказывают помощь.
Ко Дню Победы предусмотрены выплаты:
участникам и инвалидам войны - 1,5 млн тенге, дополнительно 3,5 млн тенге;
другим категориям - от 50 до 180 тысяч тенге.
Общая сумма выплат составит 208,2 млн тенге.
В акимате отмечают, что все мероприятия направлены на поддержку ветеранов, сохранение исторической памяти и уважение к защитникам страны.