Что запланировано в Уральске ко Дню Победы и Дню защитника Отечества.

В Уральске готовятся к 7 и 9 мая. О том, какие мероприятия пройдут в городе, рассказал заместитель акима Арсен Губашев.

7 мая - День защитника Отечества

К празднику в городе запланировали встречи, концерты и спортивные соревнования. В школах и колледжах проходят патриотические часы и конкурсы песен, где подросткам рассказывают о значении военной службы. Для студентов и школьников также организуют экскурсии в воинские части.

В учреждениях культуры готовят тематические вечера и концерты, посвящённые защитникам страны. Параллельно пройдут турниры по мини-футболу, волейболу и военно-спортивные состязания. Главное праздничное мероприятие 7 мая состоится в городском парке.

9 мая - День Победы

Праздничные мероприятия начнутся утром. В 8:00 одновременно возложат цветы к пяти памятникам: "Қазақ халқының даңқты қыздары", Братской могиле, памятникам Т. Масину и Г. Жукову, а также к монументу "Ол күндердің даңғы өшпейді".

В 9:00 с участием ветеранов, представителей власти и горожан пройдёт церемония у Вечного огня. После этого ветеранов поздравят на дому.

Ко Дню Победы в городе уже проходят выставки, литературные вечера, акции памяти и конкурсы военных песен. Также запланированы концерты, спортивные турниры и акция "Лента Победы".

Мероприятия пройдут не только в центре, но и в Зачаганске, Деркуле, Круглоозёрном и Желаево.

Поддержка ветеранов

По словам Арсена Губашева, за каждым ветераном закреплены ответственные службы. Их уже посещают дома, уточняют потребности и оказывают помощь.

Ко Дню Победы предусмотрены выплаты:

участникам и инвалидам войны - 1,5 млн тенге, дополнительно 3,5 млн тенге;

другим категориям - от 50 до 180 тысяч тенге.

Общая сумма выплат составит 208,2 млн тенге.

В акимате отмечают, что все мероприятия направлены на поддержку ветеранов, сохранение исторической памяти и уважение к защитникам страны.