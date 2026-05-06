В Казахстане планируют пересмотреть правила обязательного автострахования.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК представило проект, который кардинально меняет подход к расчету стоимости полисов. Регулятор предлагает внедрить гибкие тарифы, которые будут напрямую зависеть от личной дисциплины и уровня риска каждого водителя.

Почему средний чек вырастет

Для поддержания финансовой устойчивости системы и гарантии своевременных выплат пострадавшим в ДТП, коэффициенты для большинства водителей (с 4 по 13 классы) планируют актуализировать. По прогнозам ведомства, средняя стоимость страхового полиса может вырасти с нынешних 23 870 тенге до 28 130 тенге.

Эти меры необходимы, чтобы страховые компании могли в полном объеме компенсировать ущерб при авариях, учитывая рост цен на запчасти и услуги ремонта.

Скидки для "отличников" и отмена некоторых классов

Несмотря на общий тренд на повышение, проект предусматривает способы существенно сэкономить:

Оптимизация категорий: Планируется исключить редко используемые страховые классы, что позволит снизить максимальный размер страховой премии сразу на 30% для определенных категорий водителей.

Бонусы за аккуратность: Водители, которые удерживают высший 13-й класс безаварийности более пяти лет, смогут рассчитывать на дополнительные значительные скидки.

Персональный подход: Страховые компании смогут применять индивидуальную скидку или надбавку в пределах 10%, основываясь на данных из единой базы о поведении конкретного водителя на дороге.

Точный расчет для регионов

Реформа также изменит методику расчета поправочных коэффициентов в регионах. Теперь стоимость полиса будет точнее отражать реальный уровень аварийности и убыточности в каждой конкретной области, основываясь на актуальной статистике страховых выплат.

Главная цель нововведений - справедливо распределить стоимость страхования: аккуратные водители будут платить меньше, а рискованная езда станет обходиться значительно дороже.