Краткое руководство, о том как водителю выбрать автострахование.

В Казахстане автострахование делится на обязательное и добровольное. Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОС ГПО ВТС) помогает возмещать ущерб, если в ДТП пострадали другие люди или их имущество. Страховка покрывает выплаты только в пределах, установленных законом. Она не покрывает ущерб вашему автомобилю, если вы сами стали виновником аварии.

Добровольное страхование (КАСКО) защищает самого владельца машины. Оно покрывает ремонт или замену автомобиля при повреждении, утрате или полной гибели. Условия КАСКО гибкие: можно выбрать страховые риски, размер франшизы, способ ремонта и дополнительные услуги в зависимости от ситуации и степени вины водителя.

Сейчас 15 компаний имеют лицензию на КАСКО. За 11 месяцев 2025 года они собрали 77,3 миллиарда тенге страховых премий и выплатили автовладельцам 26,5 миллиарда тенге. Особенно полезно КАСКО зимой: оно помогает защитить машину и снизить финансовые риски из-за повышенной аварийности в сложных погодных условиях.