В Казахстане резко снизилось количество карманных краж и похищений мобильных устройств, сообщает Polisia.kz. С начала 2026 года число краж сотовых телефонов в стране сократилось сразу на 40%. Несмотря на позитивную динамику, МВД выступило с обращением к гражданам, напомнив, что покупка и перепродажа чужих гаджетов автоматически превращают покупателя в соучастника преступления.

Для любого казахстанца это важное предупреждение: приобретая дешевый смартфон с рук без документов или в сомнительных точках, можно не просто лишиться денег и техники, но и получить реальный уголовный срок. С начала года полицейские раскрыли более 900 таких преступлений, привлекли к ответственности свыше 700 человек и полностью ликвидировали 12 специализированных преступных групп.