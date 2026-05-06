Инвестиционный форум "Капитал роста: Новые возможности региона", организованный акиматом и прокуратурой области, был посвящен вопросам развития инвестиционного климата, расширения сотрудничества между государством и бизнесом, а также привлечения прямых инвестиций в экономику региона.

В Западно-Казахстанской области производится около 10% промышленной продукции, а доля нефти и природного газа составляет значительные 17% и 45% соответственно. Это обеспечивает стабильность государственного бюджета и создает привлекательную среду для инвесторов. Яркий пример - месторождение "Карачаганак", которое привлекло более 31 миллиарда долларов инвестиций и имеет огромные запасы нефти и газа. Область специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для нефтяной и газовой промышленности, а также экологически чистого моторного топлива класса К5. Регион славится многообразием промышленных отраслей: здесь производятся силовые трансформаторы, корабли, строительные материалы и многое другое. Активно развиваются предприятия пищевой промышленности, которые занимают более 30% в общем объеме обрабатывающей промышленности.

В работе форума приняли участие инвесторы из России, Китая, Кореи, руководители ряда министерств и других госорганов, представители Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры, Комитета промышленности. Также была организована выставка с участием четырех вузов, промышленных предприятий и потенциальных инвестпроектов, реализация которых начнется в этом году.

По словам начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры ЗКО Кайрата Куликешева, глава государства активно продвигает в стране вопросы инвестирования, с этой целью и организован данный форум.

- В 2023 году президент страны поручил за органами прокуратуры сопровождение инвестиционных проектов. С этого периода мы активно их сопровождаем и помогаем инвесторам в решении их проблем, принимаем меры по устранению возникающих барьеров, чтобы они не боялись вкладывать инвестиции в развитие страны. С момента сопровождения инвестиционных проектов прокуратурой области оказана помощь 57 инвесторам, что помогло запустить 8 новых проектов. Те предприятия, которые остановились на определенном этапе и не могли продолжить реализацию, вопросы также решены, и на сегодня они завершают свои проекты, - рассказал Кайрат Куликешев.

К сожалению, в законодательстве имеется ряд пробелов. К примеру, вопрос санитарно-защитных зон.

- В городе есть предприятия, которые из-за рядом стоящих построек не могли дальше развиваться. По нашему предложению Министерством здравоохранения были внесены изменения в правила. И по таким историческим застройкам было принято решение: если предприятие применяет наилучшие технологии, снижающие уровень вредных веществ, то ему сокращают территорию санитарно-защитных зон. Соответственно, они и дальше могут работать. Это на примере работы предприятия "Кублей". Когда они построили свой завод, рядом с ними стояли жилые дома. Возникла угроза, что жильцы в последующем будут писать жалобы и это остановит работу. Работа этого предприятия и стала для нас примером. Мы проанализировали и увидели, что еще есть рад таких же объектов, и внесли ряд предложений в министерство, - добавил сотрудник прокуратуры.

На сегодняшний день 99 инвестиционных проектов включены в Национальную инвестиционную платформу, их сопровождение ведет прокуратура области.

– Казахстан реализует комплекс системных мер по формированию благоприятной инвестиционной среды, включая совершенствование законодательной базы, развитие многоуровневой инфраструктуры поддержки инвесторов и обеспечение открытого и стабильного делового климата. Все представленные проекты находятся в пуле Национальной инвестиционной платформы, которая курируется Комитетом по инвестициям. Их реализация начинается в этом году. В том числе строительство обогатительно-производственного комплекса калийных солей на базе месторождения "Сатимола", ГТЭС в индустриальной зоне, газохимического комплекса по производству метанола, индустриального логического хаба "Евразия", мусороперерабатывающего завода по корейской технологии, ветровой электростанции и других. Также вновь пришедшим предпринимателям и местным инвесторам мы даем возможность установить площадку для диалога, познакомиться. В вузах есть научные открытия для оптимизации и улучшения определенных процессов. Это возможность для бизнес-сообщества, науки, инвесторов, государственных органов и прокуратуры вести диалог. У нас есть прокурорский фильтр, который помогает в решении некоторых вопросов бюрократического характера и других нюансов, - сказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Утепбаев.

Форум, направленный на развитие инвестиционного потенциала региона и укрепление делового сотрудничества, наглядно продемонстрировал высокий инвестиционный потенциал области, открытость к сотрудничеству и готовность к реализации совместных проектов. Были представлены конкретные инициативы, перспективные направления, видна была заинтересованность бизнеса в развитии ЗКО. Важным этапом стало подписание документов в рамках Дорожной карты, меморандумов между акиматом ЗКО, прокуратурой ЗКО, инвесторами и рядом предприятий области.

Оксана КАТКОВА

Фотографии автора