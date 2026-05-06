Министерство нацэкономики РК обновило правила работы для всех официальных перевозчиков такси. Главное изменение касается системы регистрации: теперь водители и автопарки обязаны привязывать свою деятельность к конкретным автомобилям. Новые меры направлены на то, чтобы вывести рынок из "тени" и гарантировать пассажирам безопасность в случае происшествий.

Личные данные автомобиля теперь в базе

До недавнего времени регистрация такси была формальной - перевозчик просто заявлял о начале работы, но не указывал данные конкретных машин. Это создавало юридический вакуум: если пассажир попадал в ДТП, установить реального ответственного за ущерб бывало крайне сложно.

Теперь уведомление в местные акиматы должно содержать полную информацию об авто:

марку и модель транспортного средства;

государственный регистрационный номер;

год выпуска автомобиля.

Контроль за обновлением автопарка

Реформа коснулась и процесса обновления машин. Если перевозчик решит заменить автомобиль или добавить в свой парк новые единицы, он обязан внести корректировки в ранее поданное уведомление. Такой подход позволяет властям в режиме реального времени отслеживать, кто именно оказывает услуги перевозки и в каком состоянии находится транспорт.

Борьба с "серым" рынком

По мнению разработчиков, идентификация каждой машины позволит не только оперативно находить виновных в инцидентах, но и значительно сократит число нелегалов. Когда за каждым автомобилем такси стоит официальный документ с VIN-кодом и госномером, работать вне правового поля становится гораздо сложнее.