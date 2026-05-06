Восстановление здания областного акимата в Актобе после серьезного пожара обойдется бюджету в 90 миллионов тенге, сообщил телеканал КТК. Несмотря на масштаб разрушений, окончательная причина возгорания кровли до сих пор не названа.

Пожар в здании областного акимата вспыхнул вечером 7 апреля, когда рабочий день уже был официально завершен. Благодаря отсутствию сотрудников в кабинетах, эвакуация не потребовалась, и никто не пострадал. Однако огонь успел уничтожить около 300 квадратных метров кровли.

Ситуация осложнилась в процессе тушения: пятый и шестой этажи здания были основательно залиты водой. Тем не менее, по официальным данным, важные документы удалось сохранить. Чиновники вернулись в свои кабинеты практически сразу после уборки и просушки помещений.

На данный момент основной версией о причине пожара считается короткое замыкание электропроводки, но досудебное расследование все еще продолжается. Пока следователи ищут виновных, на крыше здания уже ведется очистка и подготовка к капитальному ремонту.

- Финансирование восстановительных работ осуществляется за счет средств резерва чрезвычайных ситуаций Актюбинской области. Ремонтные работы будет выполнять специализированная компания, что позволит обеспечить оперативность и контроль качества на всех этапах восстановления, - сообщила пресс-секретарь акима Актюбинской области Гульбагда Кобеева.

Источник: КТК