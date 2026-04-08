Версия об умышленном поджоге не рассматривается как основная.

В здании акимата Актобе полностью возобновили рабочий процесс после пожара, случившегося на крыше вечером 7 апреля. По данным заместителя начальника ДЧС, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов, передаёт "24KZ".

По факту происшествия возбудили дело по статье 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности". Сейчас идёт расследование. Огонь повредил кровлю здания, из-за чего часть сотрудников временно работала в онлайн-формате. Днём 8 апреля они вернулись на свои рабочие места. К слову, в акимате работает около 1000 человек.

Напомним, ранее глава региона сообщил: на момент возгорания вход на крышу был закрыт, поэтому версия об умышленном поджоге сейчас не рассматривается как основная.