Задаток при покупке жилья - это гарантия сделки для обеих сторон.

Задаток - это когда покупатель показывает серьёзность намерений, а продавец снимает квартиру с продажи. Но если всё оформить неправильно, можно остаться и без квартиры, и без денег.

Разбираемся, в каких случаях задаток опасен и как действовать безопасно, особенно если квартира покупается в ипотеку, сообщает krisha.kz.

Что такое задаток при покупке жилья

Задаток - это денежная сумма, которую покупатель передаёт продавцу в счёт будущей сделки. Эта сумма входит в стоимость жилья и закрепляет договорённость.

Платёж выполняет две функции:

Является предоплатой.

Подтверждает серьёзность намерений покупателя.

Если покупатель отказывается от сделки - задаток не возвращается. Если продавец передумал - он возвращает задаток в двойном размере.

Когда давать задаток опасно

Устная договорённость

Если вы просто "договорились на словах" и передали деньги - вы никак не защищены.

Что делать:

Всегда оформляйте письменное соглашение о задатке. Плюс после передачи платежа пишите расписку об их получении.

Нет документов на квартиру

Если у продавца нет правоустанавливающих документов: договора купли-продажи, акта ввода в эксплуатацию, техпаспорта - задаток давать нельзя.

Что делать:

- Убедитесь, что у продавца есть право собственности и документы в порядке.

- Проверьте квартиру на обременения (залоги, аресты, споры) через eGov.kz или у нотариуса.

Ипотека ещё не одобрена

Это одна из самых частых ошибок. Люди вносят задаток, надеясь на ипотеку, а банк позже отказывает в кредите. В итоге сделка срывается, задаток не возвращается.

Что делать:

- Не давайте задаток до получения официального одобрения от банка.

- Лучше заключить предварительный договор без задатка, в котором указано, что сделка состоится только при одобрении ипотеки.

Важно: даже если банк одобрил кредит, он может не согласовать конкретную квартиру. Поэтому окончательное добро - это одобрение и заёмщика, и объекта.

Квартира в долевой собственности

Если жильё принадлежит нескольким владельцам, а задаток вы даёте только одному - есть риск, что другие не согласятся на продажу.

Что делать:

- Убедитесь, что все собственники участвуют в переговорах.

- Пусть каждый подпишет договор или даст нотариальное согласие.

Продажа по доверенности

Сделки по доверенности не редкость. Но бывает, что квартира перепродаётся без ведома собственника или доверенность уже недействительна.

Что делать:

- Проверьте срок, полномочия и нотариальное заверение доверенности.

- Можно свериться через нотариуса или запросить информацию в палате нотариусов.

Нет расписки или подтверждения перевода

Если вы отдали деньги и не взяли расписку - доказать факт передачи практически невозможно.

Что делать:

- Всегда берите расписку с подписью и копией удостоверения продавца.

- Или переводите деньги через банк с пометкой: "Задаток по договору".

Как оформить задаток правильно

Задаток оформляется в письменной форме в двух экземплярах.

В документе должны быть указаны:

- сумма задатка (чаще - до 10 % от цены);

- полная стоимость квартиры;

- сроки расчётов и заключения сделки;

- ответственность сторон при отказе от сделки.

Нотариальное заверение необязательно, но желательно, особенно при крупных суммах. Все суммы в соглашении - в тенге. Другая валюта недопустима: по закону РК это делает сделку недействительной.

Когда задаток давать безопасно

Передача задатка - это нормальная практика, если соблюдены условия:

У вас есть официальное одобрение по ипотеке от банка.

Квартира проверена на юридическую чистоту.

Все собственники согласны и участвуют в сделке.

Соглашение о задатке составлено письменно.

Деньги переданы с распиской или банковским подтверждением.

Образец соглашения о задатке

Как ещё обезопасить себя