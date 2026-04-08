Задаток - это когда покупатель показывает серьёзность намерений, а продавец снимает квартиру с продажи. Но если всё оформить неправильно, можно остаться и без квартиры, и без денег.
Разбираемся, в каких случаях задаток опасен и как действовать безопасно, особенно если квартира покупается в ипотеку.
Что такое задаток при покупке жилья
Задаток - это денежная сумма, которую покупатель передаёт продавцу в счёт будущей сделки. Эта сумма входит в стоимость жилья и закрепляет договорённость.
Платёж выполняет две функции:
Является предоплатой.
Подтверждает серьёзность намерений покупателя.
Если покупатель отказывается от сделки - задаток не возвращается. Если продавец передумал - он возвращает задаток в двойном размере.
Когда давать задаток опасно
Устная договорённость
Если вы просто "договорились на словах" и передали деньги - вы никак не защищены.
Что делать:
Всегда оформляйте письменное соглашение о задатке. Плюс после передачи платежа пишите расписку об их получении.
Нет документов на квартиру
Если у продавца нет правоустанавливающих документов: договора купли-продажи, акта ввода в эксплуатацию, техпаспорта - задаток давать нельзя.
Что делать:
- Убедитесь, что у продавца есть право собственности и документы в порядке.
- Проверьте квартиру на обременения (залоги, аресты, споры) через eGov.kz или у нотариуса.
Ипотека ещё не одобрена
Это одна из самых частых ошибок. Люди вносят задаток, надеясь на ипотеку, а банк позже отказывает в кредите. В итоге сделка срывается, задаток не возвращается.
Что делать:
- Не давайте задаток до получения официального одобрения от банка.
- Лучше заключить предварительный договор без задатка, в котором указано, что сделка состоится только при одобрении ипотеки.
Важно: даже если банк одобрил кредит, он может не согласовать конкретную квартиру. Поэтому окончательное добро - это одобрение и заёмщика, и объекта.
Квартира в долевой собственности
Если жильё принадлежит нескольким владельцам, а задаток вы даёте только одному - есть риск, что другие не согласятся на продажу.
Что делать:
- Убедитесь, что все собственники участвуют в переговорах.
- Пусть каждый подпишет договор или даст нотариальное согласие.
Продажа по доверенности
Сделки по доверенности не редкость. Но бывает, что квартира перепродаётся без ведома собственника или доверенность уже недействительна.
Что делать:
- Проверьте срок, полномочия и нотариальное заверение доверенности.
- Можно свериться через нотариуса или запросить информацию в палате нотариусов.
Нет расписки или подтверждения перевода
Если вы отдали деньги и не взяли расписку - доказать факт передачи практически невозможно.
Что делать:
- Всегда берите расписку с подписью и копией удостоверения продавца.
- Или переводите деньги через банк с пометкой: "Задаток по договору".
Как оформить задаток правильно
Задаток оформляется в письменной форме в двух экземплярах.
В документе должны быть указаны:
- сумма задатка (чаще - до 10 % от цены);
- полная стоимость квартиры;
- сроки расчётов и заключения сделки;
- ответственность сторон при отказе от сделки.
Нотариальное заверение необязательно, но желательно, особенно при крупных суммах. Все суммы в соглашении - в тенге. Другая валюта недопустима: по закону РК это делает сделку недействительной.
Когда задаток давать безопасно
Передача задатка - это нормальная практика, если соблюдены условия:
У вас есть официальное одобрение по ипотеке от банка.
Квартира проверена на юридическую чистоту.
Все собственники согласны и участвуют в сделке.
Соглашение о задатке составлено письменно.
Деньги переданы с распиской или банковским подтверждением.
Как ещё обезопасить себя
При сомнениях обратитесь к юристу или нотариусу.
Не спешите! Проверка квартиры и документов займёт 1–2 дня, но может сберечь миллионы.
Не стоит торопиться, особенно если вы покупаете квартиру в ипотеку. Всё должно быть по закону: с бумагами, подтверждениями и здравым смыслом.