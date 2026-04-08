План по обеспечению занятости в регионе на текущий год выполнен уже на 22,2%.

По данным акимата ЗКО, в 2026 году в регионе планируется трудоустроить 20 176 человек через 59 проектов. Также планируется создать 487 рабочих мест, из которых 91 -постоянное, а 396 - временные.

Сейчас в области только 357 116 человек экономически активны, из них 340 153 работают. Общий уровень безработицы составляет 4,7%. При этом среди женщин уровень 4,8%, а среди молодёжи - 3,6%. Официально в нашей области зарегистрировано 16 608 человек.

По итогам трёх месяцев 1 326 человек уже отправили на оплачиваемые общественные работы. 1809 человек устроили на работу, еще 546 прошли онлайн-обучение.