Мажилис в первом чтении одобрил пакет поправок в закон "Об ответственном обращении с животными". Новые нормы предполагают отказ от модели возврата бродячих собак в среду обитания и введение процедуры их усыпления. Текущий метод стерилизации (ОСВВ) признали неэффективным.
Отказ от модели ОСВВ
По словам депутата Едила Жанбыршина, программа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" не привела к сокращению популяции. На 1 января 2026 года численность бродячих животных в стране выросла до 276 282 особей против 243 574 в 2022 году. Законопроект предусматривает переход к безвозвратному отлову: собак больше не будут возвращать на улицы после ветеринарных процедур.
Сроки содержания и эвтаназия
Для бродячих животных минимальный срок содержания в пунктах временного размещения составит 5 дней. Если животное имеет признаки домашнего (безнадзорное), срок увеличивается до 60 дней, а расходы за его содержание ложатся на владельца. По истечении этих периодов разрешается проводить эвтаназию. При этом в отношении кошек решено сохранить действующий гуманный подход с возвратом в среду обитания.
Обязательное чипирование
Законопроект вводит обязательное чипирование для кошек и собак. Эта мера должна помочь в идентификации владельцев, которые выбрасывают питомцев на улицу.
- Собаку заводят для ребёнка, охраны, на дачу, а потом выбрасывают, отпускают без контроля. В случае трагедии заявляют: "Это не моя собака". Именно поэтому обязательно чипирование. Это не техническая формальность, а правовой инструмент установления владельца, - пояснил Жанбыршин.
Ужесточение ответственности
Вопросы усиления наказаний вынесены в отдельный законопроект, который затронет Административный и Уголовный кодексы. Среди предложенных мер:
введение ответственности за умышленное убийство животных.
усиление ответственности за отказ от содержания питомца, а также за нарушения правил выгула, которые привели к порче имущества или вреду здоровью людей.
если собака причинила человеку вред средней или тяжкой степени, владелец будет обязан обеспечить проведение эвтаназии животного в установленном законом порядке.
введение ответственности за нарушение правил умерщвления и утилизации животных.