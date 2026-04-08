Мажилис в первом чтении одобрил пакет поправок в закон "Об ответственном обращении с животными". Новые нормы предполагают отказ от модели возврата бродячих собак в среду обитания и введение процедуры их усыпления. Текущий метод стерилизации (ОСВВ) признали неэффективным.

Отказ от модели ОСВВ

По словам депутата Едила Жанбыршина, программа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" не привела к сокращению популяции. На 1 января 2026 года численность бродячих животных в стране выросла до 276 282 особей против 243 574 в 2022 году. Законопроект предусматривает переход к безвозвратному отлову: собак больше не будут возвращать на улицы после ветеринарных процедур.

Сроки содержания и эвтаназия

Для бродячих животных минимальный срок содержания в пунктах временного размещения составит 5 дней. Если животное имеет признаки домашнего (безнадзорное), срок увеличивается до 60 дней, а расходы за его содержание ложатся на владельца. По истечении этих периодов разрешается проводить эвтаназию. При этом в отношении кошек решено сохранить действующий гуманный подход с возвратом в среду обитания.

Обязательное чипирование

Законопроект вводит обязательное чипирование для кошек и собак. Эта мера должна помочь в идентификации владельцев, которые выбрасывают питомцев на улицу.

- Собаку заводят для ребёнка, охраны, на дачу, а потом выбрасывают, отпускают без контроля. В случае трагедии заявляют: "Это не моя собака". Именно поэтому обязательно чипирование. Это не техническая формальность, а правовой инструмент установления владельца, - пояснил Жанбыршин.

Ужесточение ответственности

Вопросы усиления наказаний вынесены в отдельный законопроект, который затронет Административный и Уголовный кодексы. Среди предложенных мер: