В ЗКО планируют открыть новый экопарк "Ханская роща". Об этом стало известно на совещании с участием акимов регионов под председательством руководителя Администрации президента Айбека Дәдебай.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, в регионе продолжается реализация программы "Таза Қазақстан". В прошлом году в населённых пунктах высадили более 242 тысяч деревьев, в этом году планируют добавить ещё 47,2 тысячи саженцев. Площадь земель, где используют водосберегающие технологии, выросла до 11,7 тысячи гектаров - это на 25% больше, чем годом ранее. Также установили более 27 тысяч датчиков SCADA и открыли три пункта приёма вторсырья.

Развивается и туризм. По итогам 2025 года регион посетили 38 тысяч туристов, им оказали услуги на 3,6 млрд тенге. Сейчас работают шесть туроператоров и 45 турагентств. До 2027 года планируют реализовать семь проектов на сумму 17 млрд тенге. В прошлом году завершили строительство комплекса "West Plaza" и гостиницы в Аксае.

Чтобы улучшить логистику, модернизируют железнодорожные станции и пункт пропуска "Сырым", а также ремонтируют дороги - уже обновили 36 километров.

Один из ключевых проектов - экопарк "Ханская роща" площадью 259 гектаров. Его открытие запланировано на октябрь. Здесь появятся экологические тропы и зоны отдыха для посетителей.