В ЗКО нашли новые памятники эпохи Золотой Орды.

Учёные Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова завершили крупный исследовательский проект, посвящённый эпохе Золотой Орды. Работу возглавил PhD, старший преподаватель Дарын Сагидуллаев. Проект реализовали в рамках программы "Жас ғалым". На него выделили более 23 млн тенге.

Как сообщили в пресс-службе ЗКУ имени М. Утемисова, в 2025 году археологи провели масштабные исследования: изучили Камыш-Самарский регион, территории Акжайыкского и Жанакалинского районов, долины Жайыка, Багырлая и Мукра, а также степные и солончаковые зоны. Учёные сопоставили старые карты, данные геоинформационных систем и результаты предыдущих экспедиций - это помогло точнее определить места для раскопок.

Главный итог - обнаружены новые археологические объекты эпохи Золотой Орды. Среди них - крупные захоронения с остатками жжёного кирпича, курганы, следы разрушенных построек и целые комплексы с десятками погребений, например Алмалы I.

Особый интерес представляют многослойные памятники: в них сохранились следы разных эпох - от сарматского и гуннского времени до средневековья.

Учёные нашли не только захоронения, но и признаки жизни древних поселений. Это фрагменты золотоордынской керамики, остатки гончарных печей, следы ирригационных систем и земледелия. В районе Барбастау, напротив городища Жайык, обнаружили материалы, указывающие на ранее неизвестное поселение.

Все находки оцифровали, определили точные координаты, провели съёмку местности и создали 3D-модели. На их основе сформировали базу данных археологических объектов региона. Это позволит использовать материалы в науке, образовании и музейных проектах.

По словам исследователей, результаты меняют представление о регионе: в эпоху Золотой Орды Западный Казахстан был не окраиной, а важным центром торговли и культурных связей.

Проект показал, что системная работа учёных и поддержка государства помогают не только сохранять историю, но и открывать новые страницы прошлого региона.