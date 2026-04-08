В Казахстане введут штрафы для психологов: за что накажут специалистов и как защитят клиентов.

Мажилис приступил к обсуждению законопроекта "О психологической помощи", который должен легализовать рынок и установить жесткую ответственность за некачественные услуги. Как сообщает Zakon.kz, ключевым нововведением станет появление административных штрафов за нарушение правил работы. Депутат Айна Мусралимова пояснила, что поправки сейчас готовятся ко второму чтению.

Уголовный кодекс уже в деле

Вопрос о наказании возник не на пустом месте: депутатов интересовало, что ждет "целителей душ", если их советы нанесут реальный вред здоровью пациента. Оказалось, что серьезные последствия уже сейчас подпадают под действие Уголовного кодекса РК.

– В рамках действующего законодательства такая ответственность уже есть. В случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью, этот момент регулируется в соответствии с Уголовным кодексом РК. Есть статьи. В зависимости от тяжести вреда санкция варьируется от штрафа – исправительные, общественные работы с нарастанием вплоть до лишения свободы при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, например, – подчеркнула Айна Мусралимова.

Новые штрафы за порядок оказания помощи

Однако уголовное преследование - это крайняя мера. Для профилактики нарушений законодатели хотят ввести дополнительные административные барьеры. Речь идет о наказании за само нарушение процедуры оказания помощи, даже если прямой вред здоровью еще не нанесен.

– На данный момент мы ведем работу по обсуждению поправки, которая предусматривает штрафные санкции за нарушение порядка оказания психологической помощи. Размеры штрафа еще обсуждаются – ко второму чтению, думаю, мы проработаем, – резюмировала депутат.

Параллельно власти усиливают контроль и в образовательной среде. Ранее вице-премьер Серик Жумангарин уже анонсировал введение штрафов для школ за нарушение прав детей, что подтверждает общий тренд на ужесточение ответственности в социальной сфере.