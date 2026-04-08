Дамир Буранбаев вырос в детском доме и сейчас мечтает найти свою маму.

В редакцию "МГ" обратился Дамир Буранбаев. Молодой человек 1998 года рождения, выросший без родительской ласки, надеется отыскать самого близкого человека - свою маму Асемгуль Буранбаеву. Несмотря на непростую судьбу и проблемы со здоровьем, мужчина признается: в его сердце нет обиды.

Пустое место в графе "отец" и ожидание по 15-м числам

Дамир родился в Аксае Бурлинского района. О своём раннем детстве он не знает практически ничего - в памяти остались лишь стены детского дома в Уральске, который был расположен по адресу: микрорайон Строитель, 38, куда он попал в четырехлетнем возрасте.

- В моих документах в графе "мать" указана Асемгуль Буранбаева, а вместо имени отца - прочерк, - рассказывает Дамир. - До детдома я ничего не помню, и никто из взрослых мне никогда не рассказывал о моем прошлом.

Все годы в казённых стенах мальчик провёл в полном одиночестве. В то время как других детей навещали родственники, к Дамиру никто не приходил.

- Я помню, как каждый месяц, 15-го числа, садился у окна и ждал. Думал: вдруг сегодня за мной придут? Смотрел на улицу, расстраивался, плакал. Было очень обидно чувствовать себя совсем ненужным, - говорит Дамир.

Приёмная семья и борьба с болезнью

В 15 лет в жизни подростка, казалось, наступили перемены: его взяла на воспитание семья из посёлка Ынтымак Таскалинского района. У Дамира появились родители и две сестры. Однако вместе с домом пришли и новые испытания: у юноши начались приступы эпилепсии, из-за которых он получил инвалидность II группы.

Несмотря на недуг, Дамир старался быть полезным, получил образование, три года проработал заправщиком, помогал по хозяйству. Но по-настоящему "своим" в приёмной семье он себя так и не почувствовал. В 25 лет как выпускник детского дома он получил от государства однокомнатную арендную квартиру и переехал в Уральск. С приёмными родителями он сейчас практически не общается.

"Я всё прощу"

Сегодня главная цель Дамира - найти биологическую мать. Он уверен, что Асемгуль Буранбаева оставила его не из-за отсутствия любви, а из-за тяжелых жизненных обстоятельств.

- Мне не нужны от неё ни деньги, ни жильё, ни помощь. Мне нужна мама, чтобы найти смысл в жизни. Я хочу просто жить ради неё, помогать ей и дарить цветы по праздникам. В жизни бывает всякое, и я давно её простил, - заключил Дамир.

Если вы обладаете какой-либо информацией об Асемгуль Буранбаевой или родственниках Дамира, просим связаться с ним по номеру: +7 (776) 679-19-98 (Дамир).