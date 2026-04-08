В Атырау фонтаны начали включать поэтапно. Часть из 45 городских фонтанов уже работает, сообщили в региональной службе коммуникаций.

Сейчас объекты готовят к сезону: их чистят, моют и проверяют оборудование.

Как отмечают специалисты, для поддержания качества воды используют специальные реагенты. Вода поступает из предприятия "Атырау су арнасы" и соответствует санитарным требованиям. Реагенты добавляют каждые два дня, а полную очистку проводят 2–3 раза в месяц.

Фонтаны будут работать ежедневно с 8:00 до полуночи. В жаркие дни их могут ненадолго отключать днём, чтобы оборудование не перегревалось.

Представитель подрядной компании Амандық Салимгереев напомнил жителям о правилах безопасности.

По его словам, в фонтаны нельзя заходить и играть внутри. Также важно не оставлять детей без присмотра, не подходить к электрооборудованию и не использовать воду из фонтанов в бытовых целях.