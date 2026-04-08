В Западно-Казахстанской области интернет-мошенничество выходит на первый план. Сегодня на него приходится 68% всех случаев обмана, и цифры продолжают расти. Об этом сообщил начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев.

По его словам, общий ущерб превысил 2 млрд тенге. Вернуть удалось лишь около 380 млн. Причина - люди слишком поздно обращаются в полицию.

- Мошенники становятся всё изощрённее. И чем позже человек обращается, тем меньше шансов вернуть деньги, - отметил Оразалиев.

В полиции привели несколько примеров. Так, в Уральске разоблачили двух местных жителей, которые через Instagram обещали "помочь" с получением кредитов. На деле они обманули людей на 25,5 млн тенге. Всего в деле 67 эпизодов. Сейчас его рассматривает суд.

Ещё трое жителей области действовали через WhatsApp. Они писали людям от имени родственников и просили занять деньги. Им удалось обмануть жертв на 5 млн тенге - это 14 эпизодов. Дело также направлено в суд.

Отдельно в полиции рассказали о транснациональных схемах. Гражданин Узбекистана, выполнявший роль курьера, помог похитить 97 млн тенге - его уже осудили на 5,5 лет лишения свободы. Аналогичный случай был с жителем Алматы, который забрал у потерпевших 150 млн тенге. Он получил такой же срок.

Житель Актюбинской области, в свою очередь, обманывал людей через объявления о "помощи" в получении водительских прав - на его счету 10 эпизодов на сумму более 1,2 млн тенге.

Полицейские подчёркивают: у киберпреступников нет границ - им не важны возраст, национальность, пол жертв. Главное - чтобы у человека были деньги или возможность взять кредит. Чаще всего страдают пенсионеры, учителя, медработники и другие доверчивые люди.

Чтобы снизить риски, жителям предлагают добровольно блокировать подозрительные счета через eGov. Уже заблокировано более 80 тысяч таких счетов.

Кроме того, с августа 2024 года в Казахстане работает Антифрод-центр Нацбанка. Эта система объединяет банки, микрофинансовые организации, операторов связи и правоохранителей и в режиме реального времени отслеживает подозрительные переводы.

С её помощью уже заблокировали почти 6,9 тысячи счетов "дропперов", через которые проходили деньги мошенников. Общий ущерб по ним превысил 2 млрд тенге, из которых удалось "заморозить" и вернуть 39 млн.

В полиции напоминают простые, но важные правила: не сообщайте никому свои личные и банковские данные, не передавайте коды из SMS и не вступайте в разговоры с незнакомцами.