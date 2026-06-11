Так за ними смогут следить обычные граждане.

Во время встречи в Бурлинском районе руководитель департамента агентства РК по делам госслужбы по ЗКО Мурат Байсалов презентовал специальный дизайн наклеек, которые в обязательном порядке появятся на всем автопарке госорганов. По этим опознавательным знакам любой прохожий сразу поймет, что перед ним государственная машина.

Помимо поездок по личным делам, под строгий контроль попадут и нарушения чиновниками правил дорожного движения. Отметим, что автопарк государственных органов содержится за счет налогоплательщиков, поэтому использование госимущества должно быть максимально прозрачным, а за нарушение служебной дисциплины госслужащих ждет строгое наказание.