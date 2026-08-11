От зерна к готовому продукту: «Әділет» предложила усилить переработку в АПК

Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности стали ключевыми темами встречи представителей Республиканского предвыборного штаба партии «Әділет» с трудовым коллективом ТОО «OskemenAgroProdukt» Восточно-Казахстанской области.

Республиканский предвыборный штаб партии «Әділет» продолжает работу в регионах. В Восточно-Казахстанской области кандидаты в депутаты Курултая встретились с коллективом ТОО «OskemenAgroProdukt». Здесь кандидаты в депутаты обсудили со специалистами предприятия, руководителями производства и ветеранами труда текущее состояние и перспективные направления развития агропромышленного сектора.

По словам директора ТОО «ШығысАгроХолдинг» Ержана Нурбаева, доступность финансовых ресурсов остается главным условием устойчивого развития отрасли.

«Без доступного инвестиционного финансирования перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство не смогут развиваться в долгосрочной перспективе. Современное производство требует обновления техники, внедрения новых технологий, увеличения перерабатывающих мощностей и реализации новых инвестиционных проектов», - говорит он.

Члены Штаба подчеркнули, что инициативы, предложенные в предвыборной программе партии «Әділет», позволяют реализовать эти задачи.

«Партия «Әділет» рассматривает продовольственную безопасность как одну из важнейших составляющих экономической безопасности государства. Поэтому в нашей предвыборной программе «Әділетті болашақ үшін» особое внимание уделено развитию отечественного производства, поддержке реального сектора экономики и созданию современных, конкурентоспособных предприятий», – сказал кандидат в депутаты Курултая Ерлан Саиров.

Партия предлагает изменить структуру аграрного экспорта, чтобы Казахстан в большей степени продавал за рубеж не зерно, скот и масличные культуры, а муку, глубоко переработанное мясо, растительные масла и другую готовую продукцию.

Также предлагается расширить льготное финансирование животноводства, чтобы предприятия и фермерские хозяйства получили доступ к кредитам на приобретение высокопродуктивного поголовья и пополнение оборотных средств. Это позволит повысить продуктивность, снизить себестоимость продукции и увеличить объемы товарного производства мяса и молока.

Партия таже предлагает расширим сельскохозяйственную кооперацию и продолжить реализацию программы «Ауыл аманаты» - на сегодня по ней уже выдано 26,5 тысячи микрокредитов и создано около 16,4 тысячи рабочих мест.

Ранее жители Жамбылской области рассказали о своем опыте участия в данной программе.

Изготовлено: Пресс-служба партии «Әділет».

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