Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Долларды киіміне жасырған: Он күнде шекарадан 645 миллион теңге тәркіленді

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері елден шетел валютасын алып кетпек болғандардың жолын кесті.
Ажар Хамитова
Долларды киіміне жасырған: Он күнде шекарадан 645 миллион теңге тәркіленді
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фотосы

Елден ірі көлемде шетел валютасын алып кетпек болғандар құрықталды. Он күнде осындай 70 дерек тіркелген. Жалпы соммасы 645 миллион теңгеден астам декларацияланбаған валюта анықталған. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлады.

Ірі көлемде шетел валютасын алып өтпек жайттың бірі Жамбыл облысында орналасқан «Қордай» шекара бекетінде тіркеліпті. Шетел азаматы киімінің астына 70 000 АҚШ долларын жасырған. Заң бұзған азаматты жауаптыларға тапсырған. 

Главный баннер

Шекара қызметі он мың доллардан асатын қолма-қол ақшаны ел аумағынан тыс жерге алып шығуға тыйым салынғанын еске салады.

 

 

Фотогалерея
1 фото
ҰҚК фотосы
Фотогалерея
1 фото
ҰҚК фотосы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article