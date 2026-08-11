Массовая драка и избиение полицейских в Атырауской области: суд вынес приговор

В Макатском районе Атырауской области завершилось разбирательство по делу о нападении на сотрудников полиции. Троих участников драки отправили в колонию прямо из зала суда, сообщает Halyqstan.

Инцидент произошёл вечером тринадцатого апреля. Стражи порядка прибыли по вызову и столкнулись с группой пьяных мужчин. Нарушители отказались подчиняться и напали на полицейских, используя кулаки, ноги, деревянную палку и камень. В результате двое сотрудников получили травмы, одному из них причинён вред здоровью средней тяжести.

Изначально Кызылкогинский районный суд вынес мягкое решение: двоим фигурантам дела назначили по четыре года ограничения свободы, а третьему участнику - три с половиной года. Все трое остались на свободе.

С приговором не согласился заместитель Генерального прокурора и внес протест. Кассационная коллегия пересмотрела дело и посчитала, что мягкое наказание не соответствует тяжести содеянного.

В итоге ограничение свободы заменили на реальные сроки: двое получили по четыре года лишения свободы, еще один — три года и шесть месяцев. Нарушителей взяли под стражу в зале суда.