Присяжные оправдали беременную женщину, обвиняемую в убийстве мужа

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области рассмотрел дело в отношении казахстанки, которой инкриминировали убийство.

По версии следствия, первого мая 2026 года во время семейной ссоры женщина ударила супруга кухонным ножом в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

Изучив все представленные доказательства, присяжные вынесли вердикт о невиновности подсудимой. На его основании суд полностью оправдал женщину и освободил её из-под стражи в зале суда.

Гражданский иск о взыскании морального и материального вреда оставлен без удовлетворения, а процессуальные издержки отнесены на счёт государства.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что убитый постоянно избивал свою супругу. В день убийства мужчина также избил её, несмотря на то, что она находилась на седьмом месяце беременности.