Более 700 тысяч автомобилей проехали по платным трассам ЗКО

АО "НК "КазАвтоЖол" подсчитало количество автомобилей, проехавших по платным участкам дорог Казахстана с января по июль 2026 года. За семь месяцев на всех направлениях зарегистрировали почти 45 миллионов проездов. Самым загруженным остается участок Алматы – Конаев — здесь зафиксировали более 7,1 миллионов проездов. На втором месте — Шымкент – граница Узбекистана с 5,4 миллионами проездов, на третьем — Шымкент – Тараз с 3,7 миллионами.
В Западно-Казахстанской области работают два платных участка. По дороге Уральск – граница России в направлении Самары за семь месяцев проехали 382 265 автомобилей. По направлению Уральск – граница России в сторону Саратова зарегистрировали 323 829 проездов. В общем рейтинге платных дорог эти направления занимают 23-е место.
Полный рейтинг платных участков по количеству проездов за январь–июль 2026 года выглядит следующим образом:
1. Алматы – Конаев — 7 149 537 проездов;
2. Шымкент – граница Узбекистана — 5 463 475;
3. Шымкент – Тараз — 3 784 782;
4. Тараз – Кайнар — 3 289 935;
5. Шымкент – Кызылорда — 2 736 666;
6. Астана – Темиртау — 2 293 893;
7. Астана – Щучинск — 2 219 653;
8. Конаев – Талдыкорган — 2 178 708;
9. Обход Тараза (Кайнар – Шымкент) — 1 644 729;
10. Костанай – Денисовка — 1 535 147;
11. Щучинск – Кокшетау — 1 520 485;
12. Алматы – Хоргос — 1 500 567;
13. Астана – Павлодар — 1 401 004;
14. Караганда – Балхаш – Бурылбайтал — 1 150 111;
15. Кокшетау – Петропавловск — 1 075 805;
16. Кызылорда – Аральск — 1 064 024;
17. Актобе – граница РФ (Оренбург) — 779 128;
18. Павлодар – Семей – Калбатау — 746 120;
19. Шу – Бурылбайтал — 607 895;
20. Костанай – граница РФ (Троицк) — 529 273;
21. Кандыагаш – Макат — 513 960;
22. Павлодар – граница РФ (на Омск) — 488 527;
23. Уральск – граница РФ (на Самару) — 382 265;
24. Уральск – граница РФ (на Саратов) — 323 829;
25. Ушарал – Достык — 315 019;
26. Талдыкорган – Усть-Каменогорск — 136 056;
27. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) — 87 198;
28. Бурылбайтал – Курты — 36 259 проездов.
Платные трассы охватывают основные транспортные направления страны — от международных маршрутов на юге и востоке до дорог, связывающих западные и северные регионы Казахстана с Россией.