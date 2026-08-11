Более 700 тысяч автомобилей проехали по платным трассам ЗКО

АО "НК "КазАвтоЖол" подсчитало количество автомобилей, проехавших по платным участкам дорог Казахстана с января по июль 2026 года. За семь месяцев на всех направлениях зарегистрировали почти 45 миллионов проездов. Самым загруженным остается участок Алматы – Конаев — здесь зафиксировали более 7,1 миллионов проездов. На втором месте — Шымкент – граница Узбекистана с 5,4 миллионами проездов, на третьем — Шымкент – Тараз с 3,7 миллионами.

В Западно-Казахстанской области работают два платных участка. По дороге Уральск – граница России в направлении Самары за семь месяцев проехали 382 265 автомобилей. По направлению Уральск – граница России в сторону Саратова зарегистрировали 323 829 проездов. В общем рейтинге платных дорог эти направления занимают 23-е место.

Полный рейтинг платных участков по количеству проездов за январь–июль 2026 года выглядит следующим образом:



1. Алматы – Конаев — 7 149 537 проездов;

2. Шымкент – граница Узбекистана — 5 463 475;

3. Шымкент – Тараз — 3 784 782;

4. Тараз – Кайнар — 3 289 935;

5. Шымкент – Кызылорда — 2 736 666;

6. Астана – Темиртау — 2 293 893;

7. Астана – Щучинск — 2 219 653;

8. Конаев – Талдыкорган — 2 178 708;

9. Обход Тараза (Кайнар – Шымкент) — 1 644 729;

10. Костанай – Денисовка — 1 535 147;

11. Щучинск – Кокшетау — 1 520 485;

12. Алматы – Хоргос — 1 500 567;

13. Астана – Павлодар — 1 401 004;

14. Караганда – Балхаш – Бурылбайтал — 1 150 111;

15. Кокшетау – Петропавловск — 1 075 805;

16. Кызылорда – Аральск — 1 064 024;

17. Актобе – граница РФ (Оренбург) — 779 128;

18. Павлодар – Семей – Калбатау — 746 120;

19. Шу – Бурылбайтал — 607 895;

20. Костанай – граница РФ (Троицк) — 529 273;

21. Кандыагаш – Макат — 513 960;

22. Павлодар – граница РФ (на Омск) — 488 527;

23. Уральск – граница РФ (на Самару) — 382 265;

24. Уральск – граница РФ (на Саратов) — 323 829;

25. Ушарал – Достык — 315 019;

26. Талдыкорган – Усть-Каменогорск — 136 056;

27. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) — 87 198;

28. Бурылбайтал – Курты — 36 259 проездов.

Платные трассы охватывают основные транспортные направления страны — от международных маршрутов на юге и востоке до дорог, связывающих западные и северные регионы Казахстана с Россией.