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Социум

Олжас Бектенов поручил расширить перечень госуслуг для перевода в мгновенный формат: без сложных поисков и заявок

Кристина Кобина
Олжас Бектенов поручил расширить перечень госуслуг для перевода в мгновенный формат: без сложных поисков и заявок
Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство искусственного интеллекта совместно с государственными органами сформирует перечень услуг, которые уже в этом году могут предоставляться гражданам в оперативном формате. Основной подход предусматривает получение необходимого результата без сложного поиска, заполнения заявок и дополнительных действий со стороны заявителя.

- Сегодня граждане ожидают не просто увеличения количества цифровых услуг. Люди хотят получить нужный результат быстро и без каких-либо препятствий. Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами поручаю определить перечень тех услуг, которые можно перевести в мгновенный формат оказания уже в текущему году. По аналогии с назначением пособия многодетным матерям или выдачей справки о наличии или отсутствии судимости, - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.

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