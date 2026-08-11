Олжас Бектенов поручил расширить перечень госуслуг для перевода в мгновенный формат: без сложных поисков и заявок

Министерство искусственного интеллекта совместно с государственными органами сформирует перечень услуг, которые уже в этом году могут предоставляться гражданам в оперативном формате. Основной подход предусматривает получение необходимого результата без сложного поиска, заполнения заявок и дополнительных действий со стороны заявителя.

- Сегодня граждане ожидают не просто увеличения количества цифровых услуг. Люди хотят получить нужный результат быстро и без каких-либо препятствий. Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами поручаю определить перечень тех услуг, которые можно перевести в мгновенный формат оказания уже в текущему году. По аналогии с назначением пособия многодетным матерям или выдачей справки о наличии или отсутствии судимости, - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.