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Социум

Олжас Бектенов поручил сократить сроки и оцифровать порядок подключения бизнес-объектов к коммунальной инфраструктуре

Кристина Кобина
Олжас Бектенов поручил сократить сроки и оцифровать порядок подключения бизнес-объектов к коммунальной инфраструктуре
Фото: @KZgovernment

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов Бектенов поручил ускорить цифровизацию услуг субъектов естественных монополий и обеспечить соблюдение установленных сроков их предоставления.

- Услуги субъектов естественных монополий являются ключевым фактором при реализации инвестпроектов. В то же время бизнес сталкивается с длительными сроками подключения своих объектов к коммунальной инфраструктуре. Необходимо исключить затягивание рассмотрения заявок на такие услуги и обеспечить прозрачность процессов, - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

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Министерству нацэкономики совместно с акиматами поручено в двухмесячный срок обеспечить предоставление услуг субъектами монополий в цифровом формате с безусловным соблюдением установленных сроков.

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