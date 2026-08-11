Олжас Бектенов поручил сократить сроки и оцифровать порядок подключения бизнес-объектов к коммунальной инфраструктуре

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов Бектенов поручил ускорить цифровизацию услуг субъектов естественных монополий и обеспечить соблюдение установленных сроков их предоставления.

- Услуги субъектов естественных монополий являются ключевым фактором при реализации инвестпроектов. В то же время бизнес сталкивается с длительными сроками подключения своих объектов к коммунальной инфраструктуре. Необходимо исключить затягивание рассмотрения заявок на такие услуги и обеспечить прозрачность процессов, - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

Министерству нацэкономики совместно с акиматами поручено в двухмесячный срок обеспечить предоставление услуг субъектами монополий в цифровом формате с безусловным соблюдением установленных сроков.