Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пляж в центральном парке Уральска стал непригодным для купания

Из 34 пляжей области работают только 17.
Кристина Кобина
Пляж в центральном парке Уральска стал непригодным для купания
Фото из архива "МГ"

Как рассказал на брифинге заместитель начальника ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, на территории области определено 34 места для купания (пляжа): 13 коммунальных и 21 частный. По словам спикера, на сегодняшний день обследовано 24 пляжа (9 коммунальных и 15 частных), из которых эксплуатация разрешена лишь на 17 (3 коммунальных и 14 частных).

- В выдаче разрешения на эксплуатацию 6 коммунальных и одного частного пляжей отказано в связи с несоответствием требованиям правил безопасности на водоемах. После устранения выявленных нарушений и повторного обращения данные пляжи будут обследованы снова, - отметил Нуралы Мусиев.

Главный баннер

По данным заместителя начальника ДЧС ЗКО, 10 пляжей остались необследованными по следующим причинам:

  • пляж зоны отдыха "Inkyar" (Уральск) - в связи с сильным течением реки Урал;
  • коммунальный пляж в парке им. Кирова (Уральск) - непригоден для эксплуатации;
  • пляж зоны отдыха "Riverside" (Бурлинский район) - в связи с проведением ремонтных работ;
  • пляж "Русские бани" (район Байтерек) - в связи с проведением ремонтных работ;
  • пляж зоны отдыха "Баваро Спа бар" (район Байтерек) - после паводка 2024 года ремонтно-восстановительные работы не проводились;
  • пляж зоны отдыха "Светлана" (район Байтерек) - объект признан банкротом;
  • пляж зоны отдыха "Причал" (район Байтерек) - требует проведения ремонтных работ;
  • коммунальный пляж посёлок Переметное (район Байтерек) - в связи с отсутствием работников;
  • пляж детского лагеря "Шугыла" (Таскалинский район) - в связи с проводимыми работами по углублению и расширению реки Деркул;
  • коммунальный пляж летнего лагеря "Станция юных туристов" (Жангалинский район) - в связи с отступлением уровня воды озера Сорколь от береговой линии.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article