Пляж в центральном парке Уральска стал непригодным для купания

Как рассказал на брифинге заместитель начальника ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, на территории области определено 34 места для купания (пляжа): 13 коммунальных и 21 частный. По словам спикера, на сегодняшний день обследовано 24 пляжа (9 коммунальных и 15 частных), из которых эксплуатация разрешена лишь на 17 (3 коммунальных и 14 частных).
- В выдаче разрешения на эксплуатацию 6 коммунальных и одного частного пляжей отказано в связи с несоответствием требованиям правил безопасности на водоемах. После устранения выявленных нарушений и повторного обращения данные пляжи будут обследованы снова, - отметил Нуралы Мусиев.
По данным заместителя начальника ДЧС ЗКО, 10 пляжей остались необследованными по следующим причинам:
- пляж зоны отдыха "Inkyar" (Уральск) - в связи с сильным течением реки Урал;
- коммунальный пляж в парке им. Кирова (Уральск) - непригоден для эксплуатации;
- пляж зоны отдыха "Riverside" (Бурлинский район) - в связи с проведением ремонтных работ;
- пляж "Русские бани" (район Байтерек) - в связи с проведением ремонтных работ;
- пляж зоны отдыха "Баваро Спа бар" (район Байтерек) - после паводка 2024 года ремонтно-восстановительные работы не проводились;
- пляж зоны отдыха "Светлана" (район Байтерек) - объект признан банкротом;
- пляж зоны отдыха "Причал" (район Байтерек) - требует проведения ремонтных работ;
- коммунальный пляж посёлок Переметное (район Байтерек) - в связи с отсутствием работников;
- пляж детского лагеря "Шугыла" (Таскалинский район) - в связи с проводимыми работами по углублению и расширению реки Деркул;
- коммунальный пляж летнего лагеря "Станция юных туристов" (Жангалинский район) - в связи с отступлением уровня воды озера Сорколь от береговой линии.