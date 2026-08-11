Пляж в центральном парке Уральска стал непригодным для купания

Как рассказал на брифинге заместитель начальника ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, на территории области определено 34 места для купания (пляжа): 13 коммунальных и 21 частный. По словам спикера, на сегодняшний день обследовано 24 пляжа (9 коммунальных и 15 частных), из которых эксплуатация разрешена лишь на 17 (3 коммунальных и 14 частных).

- В выдаче разрешения на эксплуатацию 6 коммунальных и одного частного пляжей отказано в связи с несоответствием требованиям правил безопасности на водоемах. После устранения выявленных нарушений и повторного обращения данные пляжи будут обследованы снова, - отметил Нуралы Мусиев.

По данным заместителя начальника ДЧС ЗКО, 10 пляжей остались необследованными по следующим причинам: