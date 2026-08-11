Садақа, көрімдік и сүйінші “оцифруют“ в Казахстане

Казахстанцы смогут автоматически отправлять деньги на садақа, көрімдік, сүйінші и асар. Об этом рассказал представитель BTS Digital Максат Нуриденулы на заседании правительства.

- Мы создаем национальные мессенджеры, учитывающие наши национальные традиции, язык и образ жизни. Поэтому в приложении будут предусмотрены функции, необходимые каждой семье. Сегодня в Казахстане насчитывается более 800 тысяч семей, и большинство из них сталкивается с необходимостью использовать разные сервисы для общения и решения повседневных задач, - сказал Максат Нуриденулы.

В чатах мессенджера Aitu пользователи смогут хранить фотографии, создавать календарь важных семейных событий, получать напоминания и организовывать различные мероприятия с участием до 400 человек.

Также для казахстанцев планируется автоматизировать денежные переводы, связанные с национальными традициями, такими как сүйінші, көрімдік, асар и садақа. Таким образом, пользователи смогут заранее настроить соответствующие денежные переводы, привязанные к определенным событиям или традициям.