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Социум

Дроны, лазеры и контроль средней скорости: как МВД выявляет нарушителей на дорогах

Цифровые решения помогают быстрее реагировать на опасные ситуации и предотвращать ДТП.
Арайлым Усербаева
Дроны, лазеры и контроль средней скорости: как МВД выявляет нарушителей на дорогах
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Полиция Казахстана активно внедряет современные цифровые технологии для фиксации ПДД и снижения аварийности, сообщает Polisia.kz. 

По словам заместителя председателя комитета административной полиции МВД Багланбека Айтпаева, цифровые решения помогают быстрее реагировать на опасные ситуации и предотвращать ДТП.

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Какие технологии использует полиция:

  • Беспилотники (дроны): Фиксируют нарушения с воздуха, выявляя лихачей и создающих аварийные ситуации водителей в режиме реального времени.
  • Мобильные комплексы на патрульных авто: Фиксируют нарушения прямо в потоке - разговор по телефону, непредоставление преимущества пешеходам, превышение скорости и опасное маневрирование.
  • Контроль средней скорости: Работает на 12 основных республиканских трассах и не позволяет любителям быстрой езды обходить стационарные арки.
  • Лазерные системы: Используются для профилактики ДТП в ночное время, при плохой погоде и для предотвращения засыпания водителей за рулём.

Помимо цифровых систем, на дорогах применяют и инженерные решения - например, искусственное сужение проезжей части, которое заставляет водителей снижать скорость и повышать концентрацию внимания.

водители МВД РК дроны

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