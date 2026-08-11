Дроны, лазеры и контроль средней скорости: как МВД выявляет нарушителей на дорогах

Цифровые решения помогают быстрее реагировать на опасные ситуации и предотвращать ДТП.

Полиция Казахстана активно внедряет современные цифровые технологии для фиксации ПДД и снижения аварийности, сообщает Polisia.kz.

По словам заместителя председателя комитета административной полиции МВД Багланбека Айтпаева, цифровые решения помогают быстрее реагировать на опасные ситуации и предотвращать ДТП.

Какие технологии использует полиция:

Беспилотники (дроны): Фиксируют нарушения с воздуха, выявляя лихачей и создающих аварийные ситуации водителей в режиме реального времени.

Мобильные комплексы на патрульных авто: Фиксируют нарушения прямо в потоке - разговор по телефону, непредоставление преимущества пешеходам, превышение скорости и опасное маневрирование.

Контроль средней скорости: Работает на 12 основных республиканских трассах и не позволяет любителям быстрой езды обходить стационарные арки.

Лазерные системы: Используются для профилактики ДТП в ночное время, при плохой погоде и для предотвращения засыпания водителей за рулём.

Помимо цифровых систем, на дорогах применяют и инженерные решения - например, искусственное сужение проезжей части, которое заставляет водителей снижать скорость и повышать концентрацию внимания.