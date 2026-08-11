Единую ставку НДС 5% на все лекарства предлагают ввести в Казахстане

Под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина прошло 24-е заседание Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса. На встрече обсудили налог на добавленную стоимость (НДС) в медицине, а также вопросы налогообложения нефтяной отрасли.

Что изменится в сфере здравоохранения:

ГОБМП и ОСМС: Медицинские услуги и более 3 тысяч наименований лекарств в рамках бесплатной помощи и страховки полностью освобождены от НДС. Налог также не начисляется на лечение, диагностику и реабилитацию редких и социально значимых заболеваний.

Поэтапная ставка: Для розничной и оптовой продажи медизделий и фармпрепаратов с 2026 года действует ставка НДС в размере 5%, а с 2027 года планировался её рост до 10%.

Предложение НПП «Атамекен»: Чтобы упростить администрирование, бизнес предлагает не поднимать налог до 10%, а зафиксировать единую сквозную ставку НДС 5% на все лекарства и медизделия, при этом медуслуги полностью освободить от налога (по примеру стран ОЭСР).

Окончательное решение по ставкам НДС в здравоохранении примут после детального анализа влияния изменений на бюджет и доступность лекарств для населения.

Вторым вопросом стало введение новых ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 2027 года. Реформа предполагает объединение рентного налога, НДПИ и экспортной таможенной пошлины (ЭТП).

Представители Минэнерго выразили опасения о возможном двойном начислении ЭТП, однако в Комитете госдоходов пояснили, что двойного налога не будет: норму синхронизируют с запуском общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.