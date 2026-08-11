«Казахмыс» обновляет конвейерное оборудование на предприятиях

ТОО «Корпорация Казахмыс» реализует программу планового обновления конвейерного хозяйства на предприятиях. Очередной этап программы предусматривает замену наиболее изношенных участков конвейерных линий на Жезказганской обогатительной фабрике и руднике «Западный».



На Жезказганскую обогатительную фабрику поставлено 338 метров конвейерной ленты шириной 1200 мм. Она будет использована для ремонта наиболее нагруженных наклонных конвейеров главного корпуса №2, обеспечивающих транспортировку дробленой руды к мельницам. Всего на фабрике эксплуатируются 52 конвейера протяженностью до 100 метров. В зависимости от условий эксплуатации срок службы конвейерной ленты составляет в среднем от одного года на наклонных участках до полутора лет на горизонтальных.



Для рудника «Западный» приобретено 1500 метров шахтной трудносгораемой и антистатической резинотросовой конвейерной ленты, которая будет использована при капитальном ремонте конвейера №4 общей протяженностью 2,2 километра. Обновление позволит восстановить эксплуатационные характеристики оборудования и обеспечить его надежную работу в условиях подземного производства.



Плановая замена конвейерных лент является важной частью системы технического обслуживания производственного оборудования. Она позволяет своевременно восстанавливать работоспособность конвейерных линий, снижать риск внеплановых остановок и обеспечивать стабильность технологических процессов.



Обновление конвейерного хозяйства входит в комплекс мероприятий по повышению надежности производственной инфраструктуры предприятий «Казахмыса». Компания последовательно инвестирует в техническое состояние оборудования, создавая условия для безопасной и бесперебойной работы производственных объектов.



Работы по обновлению транспортерных лент конвейерного хозяйства будут продолжены. Согласно плану поставок, в ближайшее время на предприятия «Казахмыса» ожидается поступление еще 15,8 тыс. погонных метров конвейерной и резинотросовой ленты. Из них около 11,9 тыс. метров предназначено для Жезказганского региона, 2 тыс. метров — для предприятий в Караганде и порядка 1,9 тыс. метров — для Балхаша. Поставка позволит продолжить плановую замену изношенных участков конвейерного оборудования и поддерживать надежность транспортировки сырья и материалов.