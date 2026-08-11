Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

«Казахмыс» обновляет конвейерное оборудование на предприятиях

Обновление позволит восстановить эксплуатационные характеристики оборудования и обеспечить его надежную работу в условиях подземного производства.
Жулдызхан Хасангалиева
«Казахмыс» обновляет конвейерное оборудование на предприятиях
Фото ТОО «Корпорация Казахмыс»

ТОО «Корпорация Казахмыс» реализует программу планового обновления конвейерного хозяйства на предприятиях. Очередной этап программы предусматривает замену наиболее изношенных участков конвейерных линий на Жезказганской обогатительной фабрике и руднике «Западный».

На Жезказганскую обогатительную фабрику поставлено 338 метров конвейерной ленты шириной 1200 мм. Она будет использована для ремонта наиболее нагруженных наклонных конвейеров главного корпуса №2, обеспечивающих транспортировку дробленой руды к мельницам. Всего на фабрике эксплуатируются 52 конвейера протяженностью до 100 метров. В зависимости от условий эксплуатации срок службы конвейерной ленты составляет в среднем от одного года на наклонных участках до полутора лет на горизонтальных.

Для рудника «Западный» приобретено 1500 метров шахтной трудносгораемой и антистатической резинотросовой конвейерной ленты, которая будет использована при капитальном ремонте конвейера №4 общей протяженностью 2,2 километра. Обновление позволит восстановить эксплуатационные характеристики оборудования и обеспечить его надежную работу в условиях подземного производства.

Плановая замена конвейерных лент является важной частью системы технического обслуживания производственного оборудования. Она позволяет своевременно восстанавливать работоспособность конвейерных линий, снижать риск внеплановых остановок и обеспечивать стабильность технологических процессов.

Обновление конвейерного хозяйства входит в комплекс мероприятий по повышению надежности производственной инфраструктуры предприятий «Казахмыса». Компания последовательно инвестирует в техническое состояние оборудования, создавая условия для безопасной и бесперебойной работы производственных объектов.

Работы по обновлению транспортерных лент конвейерного хозяйства будут продолжены. Согласно плану поставок, в ближайшее время на предприятия «Казахмыса» ожидается поступление еще 15,8 тыс. погонных метров конвейерной и резинотросовой ленты. Из них около 11,9 тыс. метров предназначено для Жезказганского региона, 2 тыс. метров — для предприятий в Караганде и порядка 1,9 тыс. метров — для Балхаша. Поставка позволит продолжить плановую замену изношенных участков конвейерного оборудования и поддерживать надежность транспортировки сырья и материалов.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article