Какая погода ждет жителей западного Казахстана 12 августа

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей четырех западных областей Казахстана в среду, 12 августа.

По данным РГП "Казгидромет", 12 августа в Уральске ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Днём воздух прогреется до +29°C. Ветер восточный, слабый. Ночью столбики термометров опустятся до +14°C, прогнозируется переменная облачность.

В Актобе днём сохранится малооблачная погода без осадков, температура воздуха составит +28°C...+30°C. Ветер умеренный. Ночью похолодает до +15°C.

Жителей Атырау ожидает жаркий день. Днём столбики термометров поднимутся до +33°C...+35°C, осадков не ожидается. Ночью температура составит около +20°C.

В Актау прогнозируется тёплая и сухая погода. Днём температура воздуха достигнет +30°C...+32°C, ветер морской, умеренный. Ночью ожидается до +22°C.