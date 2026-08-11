Названы сроки запуска женской ипотеки “Умай“

Популярную женскую ипотеку "Умай" запустят в Казахстане до конца августа.

Популярную женскую ипотеку "Умай" запустят в Казахстане до конца августа. Об этом сообщила глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова во время брифинга по итогам заседания правительства, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге журналисты уточнили у Ибрагимовой, когда именно начнется прием заявок по данной программе.

-Женская ипотека "Умай" в этом году будет запущена до последних дней августа, - сообщила Ибрагимова.

По её словам, банк уже определился с ориентировочной стоимостью средств, которые предоставит Азиатский банк развития (АБР) для реализации программы.

В отличие от жилищных программ, финансируемых непосредственно Отбасы банком, "Умай" предполагает выдачу займов за счет привлеченных средств. Ипотека предназначена для женщин, которые хотят приобрести жилье.

При этом ограничений по типу недвижимости нет - можно приобрести как квартиру в новостройке, так и жилье на вторичном рынке.

Одним из ключевых условий участия станет наличие действующего жилищного депозита и срок его накопления. Поэтому в банке ранее рекомендовали женщинам, заинтересованным в программе, открыть депозит заранее.