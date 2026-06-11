Заместитель министра энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию на топливном рынке соседней страны и рассказал о накопленных резервах ГСМ в республике.

Возможные перебои с топливом в Российской Федерации не спровоцируют дефицит ГСМ на внутреннем рынке Казахстана. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает Zakon.kz.

По словам представителя ведомства, республика полностью застрахована от внешних рисков благодаря сформированным внутренним резервам.

- Наши запасы по бензину и дизельному топливу составляют 36 дней. Это дает нам возможность уверенно говорить о том, что на сегодня никаких вопросов по дефициту не возникает. Мы к этому подготовились, мы уже три года готовимся, понимая, что сезонный всплеск потребления топлива в Казахстане имеет рост. Мы всегда готовимся к летнему сезону и к сезону отпусков. Что касается россиян, я знаю, что они предпринимают усилия по восстановлению, усиливают и противовоздушную оборону. Мы с российскими коллегами на постоянной связи, вопрос у них под контролем. Не исключаются моменты, что у них будут перебои, мы будем эти вопросы совместно решать, - сказал Аккенженов.

Журналисты также поинтересовались, планируется ли вводить дополнительные ограничения на экспорт нефтепродуктов из Казахстана на фоне региональной нестабильности.