В Казахстане продлили срок помощи по программе рефинансирования ипотеки.

Изменения внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает krisha.kz.

Что изменили

Срок обработки заявок, поданных в банки, Казахстанскую жилищную компанию и другие организации до конца 2025 года, продлили до 1 сентября 2026 года.

Отдельные изменения касаются жилья, которое уже перешло на баланс банков. Если до конца 2025 года заёмщик не подал заявку на выкуп или передачу в аренду, то банк вправе продать недвижимость.

Кого касается продление

владельцы проблемной ипотеки 2004–2009 годов;

заёмщики с валютными кредитами, выданными до 1 января 2016 года;

социально уязвимые категории, получавшие дополнительную помощь;

клиенты ликвидированных банков, включая БТА Банк и Банк Астаны.

Что это вообще за программа

Программу рефинансирования ипотеки запустили в Казахстане в 2015 году после девальвации тенге. По программе:

снижали ставки;

переводили валютные кредиты в тенге;

списывали штрафы и пени;

меняли графики платежей.

Для социально уязвимых действовали дополнительные меры поддержки, которые помогли сохранить жильё.

По данным АРРФР, за время действия программы рефинансировали почти 33 тыс. ипотечных займов на сумму более 207 млрд тенге, конвертировали около 16 тыс. валютных кредитов и помогли более чем 10 тысячам социально уязвимых заёмщиков.