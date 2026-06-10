В текущем году на подготовку спортсменки предусмотрено порядка 210 миллионов тенге из консолидированных источников.

Министерство туризма и спорта РК прокомментировало публичное заявление шахматистки Бибисары Асаубаевой, которая обратилась к Президенту с жалобами на урезание финансирования и бюрократию. На специальном брифинге в Астане вице-министр Серик Жарасбаев сообщил, что в текущем году на подготовку спортсменки предусмотрено порядка 210 миллионов тенге из консолидированных источников.

По словам чиновника, указанная сумма формируется не только за счет министерства, но и благодаря Фонду поддержки спорта и туризма, а также Казахстанской федерации шахмат.

- Помимо наших средств, выделяются внебюджетные средства от Федерации шахмат. Мы выделили вместе с федерацией и подведомственными организациями порядка 210 млн тенге на подготовку Бибисары Асаубаевой, если суммировать все источники финансирования в этом году. В прошлом году это было около 160 млн тенге, - детализировал вице-министр.

Жарасбаев пояснил, что в 2023 и 2024 годах оклад гроссмейстерши от Дирекции развития спорта составлял около 1 миллиона тенге. Однако в 2025 году законодательство изменилось: был утвержден новый перечень приоритетных видов спорта, в который шахматы не попали (их отнесли к комплексным мероприятиям). Из-за потери статуса "олимпийского уровня" выплаты по контракту пришлось снизить.

При этом в министерстве отвергли обвинения в игнорировании запросов команды Асаубаевой. Чиновник подчеркнул, что ведомство помогло одобрить крупную финансовую заявку через профильный фонд.

- Заявка была положительно одобрена, и мы выдали ей из фонда на подготовку к международным стартам 100 млн тенге, - заявил Серик Жарасбаев.

Спикер предположил, что шахматистка рассчитывала на второй транш, однако ресурсы фонда сейчас ограничены, так как деньги распределяются между всеми федерациями страны и крупными международными ивентами. В связи с этим финансирование по линии фонда зафиксировали на отметке в 100 миллионов тенге. К слову, в Минспорта отметили ежегодный рост этих вливаний: в 2024 году фонд выделил Асаубаевой 64 млн тенге, в 2025-м - 79 млн тенге, а в 2026-м - рекордную сотню.

Представитель ведомства также ответил на вопрос, почему Бибисара до сих пор не получила орден "Барыс" II степени, указ о награждении которым ранее подписал Касым-Жомарт Токаев. Оказалось, что торжественная церемония переносилась исключительно из-за плотного графика самой шахматистки.

- Нам поступали предложения о том, чтобы пригласить её в Акорду на чествование девушек 8 марта. И в этот список мы её включали, однако она в это время готовилась на Кипре к соревнованиям и не смогла принять участие в мероприятии. Я думаю, что как только она приедет в Казахстан и график её более-менее „разрулится“, награда найдёт героя, - резюмировал Жарасбаев.

В заключение вице-министр напомнил, что государство развивает шахматы системно в рамках специальной Концепции, и напомнил о недавнем триумфе Казбека Ногербека, ставшего вторым в истории Казахстана чемпионом мира среди молодежи в мужских шахматах.

Напомним, ранее Бибисара Асаубаева опубликовала в соцсетях открытое обращение к главе государства. Шахматистка заявила, что с 2025 года её ежемесячный оклад сократился в три раза, из-за чего часть подготовки к престижному турниру Norway Chess ей пришлось оплачивать из личных призовых. Также спортсменка посетовала, что её третья победа на ЧМ по блицу осталась без должного внимания, а заслуженный орден ей не могут вручить уже долгое время.