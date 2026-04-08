Пожар в здании областного акимата, вспыхнувший вечером 7 апреля, полностью ликвидирован. Как сообщили в Акимате Актюбинской области, огонь затронул около 300 квадратных метров кровли, однако внутренние помещения практически не пострадали.

Глава региона Асхат Шахаров лично выехал на место происшествия и подтвердил, что жертв и пострадавших нет. По его словам, на момент возгорания вход на крышу был закрыт, поэтому версия об умышленном поджоге сейчас не рассматривается как основная.

- Данный вопрос находится на моем личном контроле, работа оперативного штаба продолжается. На сегодняшний день утвержден конкретный план действий, все работы ведутся поэтапно, - подчеркнул аким.

Из-за инцидента около 600 сотрудников временно перешли на дистанционный режим работы, но госуслуги продолжают оказывать онлайн без перебоев. Сейчас на месте работает специальная комиссия и эксперты, которым предстоит оценить техническое состояние здания и разработать план восстановления крыши, которую последний раз ремонтировали в 2022 году.