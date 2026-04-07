Здание областного акимата Актобе загорелось 7 апреля в 20:28. По сообщению МЧС, пожарные прибыли к месту вызова в течение пяти минут.

- По прибытии первых пожарных подразделений наблюдались три открытых очага горения в разных местах. Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением, высокой температурой, а также конструктивными особенностями здания, - рассказали в МЧС.

С огнем боролись более 80 человек личного состава и около 30 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причину устанавливают.