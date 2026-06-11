Сотрудник противопожарной службы Ерсейит Бралин в одиночку протянул сцепку из семи железнодорожных вагонов, вписав свое имя в Книгу рекордов.

Спасатель из Атырауской области Ерсейт Бралин установил новый рекорд Казахстана. Он в одиночку сдвинул с места и протащил на 9,75 метра сцепку из семи железнодорожных вагонов общим весом 165,2 тонны, сообщает Региональная служба коммуникаций.

- Достижение спортсмена было официально зарегистрировано, и ему присвоено звание героя Книги рекордов Казахстана КИнЭС-2026, - говорится в сообщении.

Ерсейт Бралин командует отделением в пожарной части №7 Курмангазинского района. Он является мастером спорта по пауэрлифтингу и грэпплингу, а также обладателем титула чемпиона мира по пауэрлифтингу и бронзовым призером чемпионата Азии.

Для сотрудника ЧС это не первое подобное достижение. В 2024 году он уже становился рекордсменом западного региона, сумев протащить один железнодорожный вагон весом 94 тонны.