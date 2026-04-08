В ЗКО за год произошло 1 120 ДТП. В них пострадали 1 980 человек, 81 человек погиб. Основная причина аварий - недисциплинированность водителей. Такие данные привёл начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев на встрече с населением.

По его словам, только из-за неправильных манёвров произошло 193 аварии: погибли 5 человек, ещё 336 получили травмы. Нарушения при обгоне и встречном разъезде привели к 22 ДТП, где погибли уже 25 человек и пострадали 70.

- За этими цифрами - трагедии в семьях. Поэтому мы работаем круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах, - отметил Оразалиев.

Полиция усилила контроль на дорогах. За год пресекли более 256 тысяч грубых нарушений ПДД. Системы "Кибер-шериф" выявили свыше 16 тысяч любителей превышать скорость.

Отдельная проблема - пьяные водители. По их вине произошло 37 аварий: шесть человек погибли, 57 пострадали. Всего за год полицейские пресекли 1 382 факта, когда за рулем находились нетрезвые водители.

При этом 164 водителя задержали повторно. Другими словами, они уже были лишены прав, но снова сели за руль пьяными. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Также в полиции рассказали о проверках дорог. Специалисты обследовали около двух тысяч участков и выдали предписания. К ответственности привлекли 283 должностных лица, из них 161 - первые руководители.

По итогам проверок на дорогах установили четыре светофора, почти две тысячи дорожных знаков, обновили разметку и освещение.

Главный полицейский области пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена.