США приостанавливают военную операцию против Ирана сроком на две недели в обмен на немедленное открытие Ормузского пролива. Как стало известно из публикации Дональда Трампа в соцсети Truth Social, договоренность была достигнута при посредничестве Пакистана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поддержал это решение, отметив мудрость сторон, сообщил пресс-секретарь лидера Айбек Смадияров.
- Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и Главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира.
Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости Президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.
Глава нашего государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств, - говорится в сообщении.