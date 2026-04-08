США приостанавливают военную операцию против Ирана сроком на две недели в обмен на немедленное открытие Ормузского пролива. Как стало известно из публикации Дональда Трампа в соцсети Truth Social, договоренность была достигнута при посредничестве Пакистана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поддержал это решение, отметив мудрость сторон, сообщил пресс-секретарь лидера Айбек Смадияров.