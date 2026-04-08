Мужчине пришлось направить досудебную претензию.

Житель Западно-Казахстанской области продал автомобиль через автосалон, но не получил деньги в установленный срок.

2 февраля 2026 года он заключил трёхсторонний договор с автосалоном (агентом) и покупателем. Стоимость машины составила 5,15 миллиона тенге, из которых 350 тысяч тенге - комиссия салона. Продавцу должны были выплатить 4,8 миллиона тенге в течение 10 рабочих дней после передачи автомобиля, сообщает департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

- Автомобиль передали покупателю в день сделки - 2 февраля. Однако к 13 февраля деньги продавцу не поступили. В автосалоне несколько раз переносили сроки выплаты - сначала на 16 февраля, затем обещали перевести средства до конца дня, но этого не произошло. 17 февраля в автосалоне сказали, что денег нет. Тогда мужчина обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей, где ему помогли составить досудебную претензию. В автосалоне её принимать отказались, после чего документ направили через АО "Казпочта". В тот же день деньги были переведены на карту продавца, - пояснили в ведомстве.

По данным департамента, автосалон нарушил условия договора. В отношении предпринимателя возбудили административное производство по статье 190 КоАП РК. С нарушением в компании не согласились, разбирательство продолжается.

В департаменте отметили, что обращение с претензией помогло потребителю добиться выплаты.